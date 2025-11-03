Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Täter wird bei Einbruchsversuch überrascht und flieht - Polizei erhofft sich weitere Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am 02.11.2025 (Sonntag) ist es gegen 20.00 Uhr in der Dorfstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Der Täter wurde hierbei während der Tatausführung überrascht und trat umgehend die Flucht an.

Zur genannten Zeit machte sich ein Unbekannter gerade an einem Fenster der Wohnung zu schaffen. Als ein Bewohner den Raum betrat, entfernte sich der Mann umgehend in Richtung Kühneweg.

Der Flüchtende konnte als männlich und ungefähr 180 cm groß beschrieben werden. Außerdem soll der Mann von schlanker Statur sein und eine dunkle Jacke mit Kapuze getragen haben.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

