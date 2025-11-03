PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Täter wird bei Einbruchsversuch überrascht und flieht - Polizei erhofft sich weitere Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am 02.11.2025 (Sonntag) ist es gegen 20.00 Uhr in der Dorfstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Der Täter wurde hierbei während der Tatausführung überrascht und trat umgehend die Flucht an.

Zur genannten Zeit machte sich ein Unbekannter gerade an einem Fenster der Wohnung zu schaffen. Als ein Bewohner den Raum betrat, entfernte sich der Mann umgehend in Richtung Kühneweg.

Der Flüchtende konnte als männlich und ungefähr 180 cm groß beschrieben werden. Außerdem soll der Mann von schlanker Statur sein und eine dunkle Jacke mit Kapuze getragen haben.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 12:00

    POL-SE: Heede - Täter erbeuten Bargeld bei Wohnugnseinbuch - Polizei sucht Zeugen

    Heede (ots) - Am 01.11.2025 (Samstag) ist es in der Zeit von 16.45 Uhr bis 19.40 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus der Hemdinger Chaussee gekommen. Der oder die Täter erbeuten hierbei ca. 300 Euro Bargeld. Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:09

    POL-SE: Bönningstedt/Ellerbek - Einbrüche in Einfamilienhäuser: Polizei sucht Zeugen

    Bönningstedt/Ellerbek (ots) - Am Freitagabend (31.10.2025) kam es im Ostermoorweg in Bönningstedt und im Ihlweg in Ellerbek zu Einbrüchen in Wohnhäuser. Zwischen 17:50 Uhr und 18:50 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Ostermoorweg vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchten anschließend die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren