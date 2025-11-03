PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Heede - Täter erbeuten Bargeld bei Wohnugnseinbuch - Polizei sucht Zeugen

Heede (ots)

Am 01.11.2025 (Samstag) ist es in der Zeit von 16.45 Uhr bis 19.40 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus der Hemdinger Chaussee gekommen. Der oder die Täter erbeuten hierbei ca. 300 Euro Bargeld.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut. Nach ersten Ermittlungen erbeuteten sie hierbei einen kleineren Bargeldbetrag von 300 Euro, bevor man sich in unbekannte Richtung entfernte.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Wer Hinweise zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum in Tatortnähe geben kann, möge sich gerne unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

