FW Hünxe: Verkehrsunfall auf dem Rastplatz an der BAB 3

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack wurden am 29. Oktober 2025 um 09:34 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" zum Rastplatz Hünxe-Ost an der BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Pkw beim Befahren des Rastplatzes von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Das Fahrzeug blieb anschließend auf dem Dach liegen. Glücklicherweise konnte die Person das Fahrzeug noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus eigener Kraft verlassen. Gemeinsam mit der Autobahnpolizei wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Eine Person wurde vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und streute die ausgelaufenen Betriebsmittel ab.

Während der Einsatzmaßnahmen blieb die Zufahrt zum Rastplatz Hünxe-Ost gesperrt. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

