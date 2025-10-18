PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Auslaufende Betriebsmittel auf der Schermbecker Landstraße

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 18. Oktober 2025 um 11:37 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Auslaufende Betriebsmittel" zur Schermbecker Landstraße alarmiert.

Aufgrund eines technischen Defektes am Kraftstofftank traten Betriebsmittel aus einem Pkw aus. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden mit Bindemittel aufgenommen und anschließend einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Die Einsatzstelle wurde dem Ordnungsamt übergeben. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

