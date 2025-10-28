Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sturmschaden

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 27. Oktober 2025 um 20:30 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Straße Elsenweg alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Motorsäge zerkleinert. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell