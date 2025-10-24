Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: "Coffee with a Cop" - Die Polizei Soest lädt ein

Lippstadt (ots)

Die Polizei Soest lädt herzlich zur Veranstaltung "Coffee with a Cop" am Mittwoch, den 29. Oktober 2025 auf dem Marktplatz in Lippstadt ein. Am 29. Oktober können Bürgerinnen und Bürger in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in entspannter Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee mit Beamtinnen und Beamten ins Gespräch kommen. Ziel der Aktion ist es, den direkten Austausch zwischen Polizei und Bevölkerung zu fördern, Fragen zu beantworten und Anregungen aus der Bürgerschaft aufzunehmen - fernab von Einsatzstress oder Bürosituationen. Ein echter Blickfang ist der zu einem Kaffeemobil umfunktionierte Oldtimer-Truck, von dem aus Kaffee, Kakao und Tee ausgeschenkt werden. Die Getränke gehen selbstverständlich auf die Polizei. Neben dem persönlichen Austausch erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Informationsstand der Kriminalpolizei sowie der Verkehrssicherheitsberatung. Die Einstellungsberaterin wird ebenfalls für Informationen und Fragen rund um den Polizeiberuf vor Ort sein. Die Polizei Soest freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie auf viele gute Gespräche bei einer Tasse Kaffee. Weitere Infos zur Entstehungsgeschichte des Erfolgsmodells "Coffee with a Cop" finden Sie hier: https://soest.polizei.nrw/ueber-uns/coffee-with-a-cop-die-polizei-laedt-ein

