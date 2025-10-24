Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Großer Schaden - wenig Beute

Lippstadt (ots)

Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen dem 22.10.2025, 19:30 Uhr und 23.10.2025, 07:49 Uhr, ein Bürofenster einer technischen Prüfgesellschaft an der Lipperoder Straße auf. Auf der Suche nach Beute wurden die Täter in einem Büroraum fündig. Von hier konnten sie einen mittleren, zweistelligen Bargeldbetrag entwenden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

