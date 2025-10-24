PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dieseldiebstahl auf der Rastanlage Soester Börde

Soest (ots)

Ein 40-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer parkte seinen Lkw auf der Rast- und Tankanlage "Soester Börde Nord" an der A 44, Fahrtrichtung Dortmund. Gegen 22 Uhr legte er sich in die Schlafkabine seiner Sattelzugmaschine. Als er am nächsten Morgen gegen 05 Uhr aufwachte und sein Fahrzeug inspizierte, bemerkte er, dass der Tankdeckel gewaltsam aufgebrochen wurde. Der Trucker schätzte, dass Unbekannte ca. 350 Liter Diesel abzapften. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese mögen sich telefonisch unter der Telefonnummer 0291/91000 bei der Polizei in Soest melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 11:28

    POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Werl (ots) - Die letzte Nacht veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6143239) wird hiermit zurückgenommen. Der Gesuchte konnte in Unna wohlbehalten angetroffen werden. Die Medienvertreter werden gebeten, die Bilder des ehemaligen Vermissten zu löschen. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:43

    POL-SO: Snackautomat am Bahnhof aufgebrochen - Bargeld statt Süßigkeiten entwendet

    Bad Sassendorf (ots) - Am 22.10.2025, zwischen 06 Uhr und 22:10 Uhr, hebelten unbekannte Täter den Snackautomat am Gleis 1 auf. Aus dem geöffneten Automaten wurde anschließend Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Die Süßigkeiten blieben offensichtlich unberührt zurück. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren