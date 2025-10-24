Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dieseldiebstahl auf der Rastanlage Soester Börde

Soest (ots)

Ein 40-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer parkte seinen Lkw auf der Rast- und Tankanlage "Soester Börde Nord" an der A 44, Fahrtrichtung Dortmund. Gegen 22 Uhr legte er sich in die Schlafkabine seiner Sattelzugmaschine. Als er am nächsten Morgen gegen 05 Uhr aufwachte und sein Fahrzeug inspizierte, bemerkte er, dass der Tankdeckel gewaltsam aufgebrochen wurde. Der Trucker schätzte, dass Unbekannte ca. 350 Liter Diesel abzapften. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese mögen sich telefonisch unter der Telefonnummer 0291/91000 bei der Polizei in Soest melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell