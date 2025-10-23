POL-SO: Snackautomat am Bahnhof aufgebrochen - Bargeld statt Süßigkeiten entwendet

Ense-Bremen (ots) - Am Mittwochabend, den 22.10.2025, kam es gegen 20:20 Uhr in Ense-Bremen zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorroller, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 17-jähriger Jugendlicher aus Arnsberg zuvor ohne Wissen und Einverständnis seiner Mutter den Roller der Familie an sich genommen und war damit nach Ense gefahren. Dort überließ er das Fahrzeug ...

mehr