POL-SO: Snackautomat am Bahnhof aufgebrochen - Bargeld statt Süßigkeiten entwendet
Bad Sassendorf (ots)
Am 22.10.2025, zwischen 06 Uhr und 22:10 Uhr, hebelten unbekannte Täter den Snackautomat am Gleis 1 auf. Aus dem geöffneten Automaten wurde anschließend Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Die Süßigkeiten blieben offensichtlich unberührt zurück. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu wenden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.
