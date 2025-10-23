Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche verunfallen mit entwendetem Roller

Ense-Bremen (ots)

Am Mittwochabend, den 22.10.2025, kam es gegen 20:20 Uhr in Ense-Bremen zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorroller, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 17-jähriger Jugendlicher aus Arnsberg zuvor ohne Wissen und Einverständnis seiner Mutter den Roller der Familie an sich genommen und war damit nach Ense gefahren. Dort überließ er das Fahrzeug zwei Freunden, einem 14-jährigen und einem 15-jährigen Jungen aus Ense.

Der 14-Jährige setzte sich ans Steuer des Rollers, während der 15-Jährige als Sozius mitfuhr. Auf der Fahrt in Höhe der Straße "Am Silberberg" verlor der 14-Jährige in einer Fahrbahnverengung die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Roller geriet an den Bordstein, woraufhin die Jugendlichen stürzten.

Der 14-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein 15-jähriger Mitfahrer erlitt, trotz Nichttragen eines Helmes, nur leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine stationäre Behandlung.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass weder der 17-jährige Entleiher noch der 14-jährige Fahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Zudem war der Roller ohne Zustimmung der Halterin, der Mutter des 17-Jährigen, in Gebrauch.

Gegen den 17-jährigen Jugendlichen und den 14-jährigen Fahrer wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell