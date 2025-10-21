PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 36-Jährigen

Lippstadt-Benninghausen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Fabian U. wird hiermit zurückgenommen. Der 36-Jährige wurde am heutigen Dienstag wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

