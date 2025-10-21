POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 36-Jährigen

Wickede (ots) - Unbekannte hebelten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße "Auf der Kuckelburg" den Zugang zur Werkstatt auf. Aus einem Schrank wurden zwei Elektrowerkzeuge der Marke Milwaukee im Wert von einigen Tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei in Werl melden. Hinweise nimmt auch ...

