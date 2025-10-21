POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 36-Jährigen
Lippstadt-Benninghausen (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Fabian U. wird hiermit zurückgenommen. Der 36-Jährige wurde am heutigen Dienstag wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen.
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
