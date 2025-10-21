PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hochwertige Werkzeuge in Schlückingen entwendet

Wickede (ots)

Unbekannte hebelten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße "Auf der Kuckelburg" den Zugang zur Werkstatt auf. Aus einem Schrank wurden zwei Elektrowerkzeuge der Marke Milwaukee im Wert von einigen Tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei in Werl melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 08:24

    POL-SO: Randalierer war kaum zu bändigen.

    Soest (ots) - Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, zog ein 43-jähriger Soester randalierend durch die Nötten-Brüder-Wallstraße. Vier geparkte Pkw hatte er im Vorbeigehen mit einem Schlüssel zerkratzt und mehrere Blumenkübel umgetreten. Er konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei am Jakobitor angetroffen werden. Der unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stehende ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 07:53

    POL-SO: Einbruch in Tankstelle

    Rüthen-Oestereiden (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 20. Oktober, zwischen 3 Uhr und 03:10 Uhr, in eine Tankstelle in der Hauptstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter zunächst gewaltsam ein Fenster auf, um in die Tankstelle einzusteigen. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten den Verkaufsraum, entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld und eine noch unbekannte Anzahl an Tabakwaren und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren