Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Randalierer war kaum zu bändigen.

Soest (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, zog ein 43-jähriger Soester randalierend durch die Nötten-Brüder-Wallstraße. Vier geparkte Pkw hatte er im Vorbeigehen mit einem Schlüssel zerkratzt und mehrere Blumenkübel umgetreten. Er konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei am Jakobitor angetroffen werden. Der unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stehende Tatverdächtige leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte fortlaufend. Bis zu seiner Ausnüchterung verblieb er im Polizeigewahrsam. Dem Soester drohen nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zur Höhe des angerichteten Schadens können bisher keine Angaben gemacht werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

