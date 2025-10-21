Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Lippstadt (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Schillerstraße, in Höhe der Hausnummer 1. Eine Zeugin hatte gegen 03:45 Uhr einen lauten Knall vernommen und im Anschluss den aufgesprengten Zigarettenautomaten festgestellt. Die unmittelbar alarmierten Polizeibeamten fanden vor Ort den beschädigten Automaten vor und auf der Straße verteilte Geldscheine, Münzen, Zigarettenschachteln sowie Metallteile des Automaten. Diese wurden sichergestellt und eine Spurensicherung durch die Kriminalpolizei vor Ort durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen wurden aktuell aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

