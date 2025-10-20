PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: "Riegel vor!" - Polizei informiert in Lippstadt, Werl und Soest über Einbruchschutz

Kreis Soest (ots)

In der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Wohnungseinbrüche. Um Bürgerinnen und Bürger für das Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren, beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Soest auch in diesem Jahr an der landesweiten Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Im Rahmen der Kampagne informieren Polizeibeamtinnen und -beamte an Infoständen in den Fußgängerzonen über wirkungsvolle Schutzmaßnahmen gegen Einbrecher:

Mittwoch, 22. Oktober: Lippstadt, Fußgängerzone Freitag, 24. Oktober: Werl, Fußgängerzone Montag, 27. Oktober: Soest, Fußgängerzone Jeweils von 10 bis 12 Uhr

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten dort kostenlose Informationen rund um das Thema mechanische Sicherungen, richtiges Verhalten bei verdächtigen Beobachtungen und die kostenlose kriminalpolizeiliche Beratung durch die Polizei.

Ein wirksamer Einbruchschutz beginnt oft schon mit einfachen Maßnahmen Die Polizei möchten zeigen, wie man mit wenigen Handgriffen Haus und Wohnung sicherer machen kann.

Die Polizei im Kreis Soest lädt herzlich ein, die Infostände zu besuchen und sich individuell beraten zu lassen.

Weitere Informationen zur landesweiten Aktion sind unter https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer erhältlich.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

