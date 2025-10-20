PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei zieht positive Bilanz zum Auftakt der Herbstwoche in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Die Polizei blickt auf ein insgesamt ruhiges erstes Wochenende der diesjährigen Herbstwoche zurück. Trotz zahlreicher Besucherinnen und Besucher verlief der Auftakt aus polizeilicher Sicht weitgehend störungsfrei.

Lediglich in wenigen Fällen mussten die Einsatzkräfte einschreiten. So kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw eines Schaustellers: Unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten Fahrzeugpapiere sowie eine Bankkarte.

In einem weiteren Fall leistete ein Mann Widerstand gegen Polizeibeamte, nachdem er im Rahmen einer Kontrolle überprüft worden war. Die Beamten konnten die Situation schnell unter Kontrolle bringen; weitere Ermittlungen dauern an.

Am Sonntag wurde zudem das Kennzeichen eines Funkstreifenwagens der Polizei entwendet. Dank schneller Ermittlungsarbeit konnte die 23-jährige, polizeibekannte Tatverdächtige rasch identifiziert werden. Das Kennzeichen wurde wieder aufgefunden. Am Streifenwagen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Darüber hinaus registrierte die Polizei nur vereinzelt Körperverletzungsdelikte, die im Zusammenhang mit dem Veranstaltungswochenende standen.

Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz: Der Auftakt der Herbstwoche verlief weitgehend friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Die Polizei wird auch an den kommenden Veranstaltungstagen mit sichtbarer Präsenz für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sorgen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

