Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand eines Holzschuppens

Geseke (ots)

Am vergangenen Samstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in den Hellweg in Geseke gerufen. Im Garten eines Wohnhauses war aus noch ungeklärter Ursache ein Holzschuppen in Brand geraten. Bevor das Feuer auf ein weiteres Gartenhaus übergreifen konnte, löschte die Feuerwehr den Brand. Der Holzschuppen brannte mitsamt dort gelagerter Gartengeräte vollständig aus. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, führte eine Spurensicherung durch und nahm die weiteren Ermittlungen zur Brandursache auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell