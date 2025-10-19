PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Weinhandlung

Geseke (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten zwischen 20:00 Uhr am Abend und 09:30 Uhr am Morgen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer geschlossenen Hintertür in eine Weinhandlung in der Viehstraße und durchsuchten im Objekt mehrere Schränke. Nach einer ersten Durchsicht der geschädigten Geschäftsinhaber, die den Einbruch am Samstagmorgen bemerkten und die Polizei verständigten, dürften die Täter es bei dem Einbruch auf Bargeld und nicht vorrangig auf die angebotenen Waren abgesehen haben. Durch die zum Tatort hinzugezogene Kriminalpolizei wurde eine Spurensuche vorgenommen. Aufgrund einer Umfriedung des rückwärtigen Gartenbereichs wird aktuell davon ausgegangen, dass ein zwei Meter hohes Holztor zunächst von dem oder den Tätern überstiegen worden sein muss, um an die Hintertür des Objekts zu gelangen. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lippstadt unter 02941/91000 zu melden. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

