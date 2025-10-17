PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Parkscheinautomat entwendet

Möhnesee-Körbecke (ots)

Am 16.10.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 02:15 Uhr und 10 Uhr einen Parkscheinautomaten von einem Parkplatz am Südufer. Der Automat, der etwa 200 Meter südlich des Parkplatzes Möhneturm aufgestellt war, enthielt zum Zeitpunkt des Diebstahls einen kleinen zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die Hinweise zur Tat und möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 07:00

    POL-SO: Lippstädter Herbstwoche steht an - Polizei ist einsatzbereit

    Lippstadt (ots) - Mit der Lippstädter Herbstwoche steht eine der größten Kirmes-Veranstaltungen im Kreis Soest bevor. Vom 18. bis 26. Oktober verwandelt sich die Innenstadt in einen Rummelplatz. Die Polizei wird mit starken Kräften im Einsatz sein, um die größtmögliche Sicherheit für die Veranstaltung und ihre Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 15:04

    POL-SO: Silberner Kleinwagen nach Unfall gesucht

    Werl (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es zwischen 14 und 17:30 Uhr zu einem Unfall auf einem Firmenparkplatz in der Brandisstraße, in Höhe der Hausnummer 23. Auf dem dortigen frei befahrbaren Parkplatz touchierte ein 39-jähriger Werler mit seinem VW einen dort abgestellten silbernen Kleinwagen im Bereich des linken Fahrzeughecks. Der 39-Jährige hinterließ einen Zettel mit seiner Rufnummer an dem beschädigten Pkw ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 08:54

    POL-SO: Einbruch in Lotto-Filiale

    Soest (ots) - Am heutigen frühen Morgen wurde die Polizei um 04:28 Uhr zu einer Lotto-Filiale am Riga-Ring gerufen. Dort hatte zuvor die Alarmanlage ausgelöst, da zwei bislang unbekannte Täter in das Geschäft eingebrochen waren. Nach derzeitigen Ermittlungen drückten die Einbrecher eine Glasscheibe des Lotto-Geschäftes ein, um in den Verkaufsraum zu gelangen und diesen nach Diebesgut zu durchsuchen. Ob die Diebe fündig wurden oder nach der Alarmauslösung ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren