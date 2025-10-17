POL-SO: Parkscheinautomat entwendet
Möhnesee-Körbecke (ots)
Am 16.10.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 02:15 Uhr und 10 Uhr einen Parkscheinautomaten von einem Parkplatz am Südufer. Der Automat, der etwa 200 Meter südlich des Parkplatzes Möhneturm aufgestellt war, enthielt zum Zeitpunkt des Diebstahls einen kleinen zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die Hinweise zur Tat und möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.
