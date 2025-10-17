POL-SO: Parkscheinautomat entwendet

Soest (ots) - Am heutigen frühen Morgen wurde die Polizei um 04:28 Uhr zu einer Lotto-Filiale am Riga-Ring gerufen. Dort hatte zuvor die Alarmanlage ausgelöst, da zwei bislang unbekannte Täter in das Geschäft eingebrochen waren. Nach derzeitigen Ermittlungen drückten die Einbrecher eine Glasscheibe des Lotto-Geschäftes ein, um in den Verkaufsraum zu gelangen und diesen nach Diebesgut zu durchsuchen. Ob die Diebe fündig wurden oder nach der Alarmauslösung ohne ...

