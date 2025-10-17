PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte manipulieren sechs Meter hohes Baugerüst

Lippstadt (ots)

Unbekannte haben in dieser Woche dreimal ein Baugerüst in Lippstadt manipuliert und damit die Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma in Gefahr gebracht.

Der Firmeninhaber stellte am Montag (13. Oktober), Mittwoch (15. Oktober) und Donnerstag (16. Oktober) fest, dass in der Straße "Nüskenkamp" mutmaßlich über Nacht jeweils das Schraubgewinde eines Standfußes verstellt worden war. Dadurch könne es auf dem etwa sechs Meter hohen Gerüst zu einer ungleichen Gewichtsverteilung kommen. Aufgrund der Höhe des Gerüstes sei es daher sehr wahrscheinlich, dass es umstürzen könne. Für das Verstellen sei erheblicher Kraftaufwand nötig, sodass ausgeschlossen werden könne, dass das Gewinde sich von selbst verstellt habe.

Weil die Manipulation immer rechtzeitig auffiel, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt telefonisch unter 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

