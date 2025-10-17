Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Graffiti an der Otto-Lilienthal-Schule

Lippstadt (ots)

Trotz Herbstferien zog es Unbekannte auf den Schulhof der Otto-Lilienthal-Schule an der Richthofenstraße in Lipperbruch. In der Zeit zwischen dem 15.10.2025, 00 Uhr und dem 16.10.2025, 17:45 Uhr wurden die Wände im Innenhof mit gelber Farbe besprüht. Worte wie "Hurensohn", "Subweysuwer", sowie Abbilder des männlichen Geschlechtsorgans wurden hier aufgetragen. Auch die Tischtennisplatten blieben von den Farbschmierereien nicht verschont. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Künstler geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell