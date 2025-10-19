PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 25-Jähriger

Lippstadt-Benninghausen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Julia K. wird hiermit zurückgenommen. Die 25-Jährige wurde am heutigen Sonntag wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 09:18

    POL-SO: Einbruch in Weinhandlung

    Geseke (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten zwischen 20:00 Uhr am Abend und 09:30 Uhr am Morgen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer geschlossenen Hintertür in eine Weinhandlung in der Viehstraße und durchsuchten im Objekt mehrere Schränke. Nach einer ersten Durchsicht der geschädigten Geschäftsinhaber, die den Einbruch am Samstagmorgen bemerkten und die Polizei verständigten, dürften die Täter es bei dem Einbruch auf Bargeld und nicht vorrangig ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 08:54

    POL-SO: Graffiti an der Otto-Lilienthal-Schule

    Lippstadt (ots) - Trotz Herbstferien zog es Unbekannte auf den Schulhof der Otto-Lilienthal-Schule an der Richthofenstraße in Lipperbruch. In der Zeit zwischen dem 15.10.2025, 00 Uhr und dem 16.10.2025, 17:45 Uhr wurden die Wände im Innenhof mit gelber Farbe besprüht. Worte wie "Hurensohn", "Subweysuwer", sowie Abbilder des männlichen Geschlechtsorgans wurden hier aufgetragen. Auch die Tischtennisplatten blieben von ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 07:41

    POL-SO: Unbekannte manipulieren sechs Meter hohes Baugerüst

    Lippstadt (ots) - Unbekannte haben in dieser Woche dreimal ein Baugerüst in Lippstadt manipuliert und damit die Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma in Gefahr gebracht. Der Firmeninhaber stellte am Montag (13. Oktober), Mittwoch (15. Oktober) und Donnerstag (16. Oktober) fest, dass in der Straße "Nüskenkamp" mutmaßlich über Nacht jeweils das Schraubgewinde eines Standfußes verstellt worden war. Dadurch könne es auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren