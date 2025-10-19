POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 25-Jähriger

Geseke (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten zwischen 20:00 Uhr am Abend und 09:30 Uhr am Morgen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer geschlossenen Hintertür in eine Weinhandlung in der Viehstraße und durchsuchten im Objekt mehrere Schränke. Nach einer ersten Durchsicht der geschädigten Geschäftsinhaber, die den Einbruch am Samstagmorgen bemerkten und die Polizei verständigten, dürften die Täter es bei dem Einbruch auf Bargeld und nicht vorrangig ...

mehr