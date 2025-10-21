PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am gestrigen Morgen wurden Einsatzkräfte der Soester Polizeiwache um 10:45 Uhr zu einem Discounter in die Straße "Vor dem Walburgertor" gerufen. Vor Ort teilte eine Mitarbeiterin des Geschäftes mit, dass ein bislang unbekannter Mann mehrere Bierdosen aus den Regalen entnommen und in einen Rucksack gesteckt habe. Als er den Kassenbereich passierte, ohne die Getränke zu bezahlen und darüber hinaus die Diebstahlswarnung auslöste, forderte die Mitarbeiterin ihn auf, das Diebesgut herauszugeben. Der Tatverdächtige wurde daraufhin sehr aufbrausend, stieß die 64-Jährige zu Boden und flüchtete mitsamt Diebesgut in Richtung Clarenbach-Park. Die Zeugin blieb glücklicherweise unverletzt. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß, kurze, dunkelblonde Haare, schwarze Kleidung und schwarze Kappe, er führte zwei dunkle Rucksäcke mit. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

