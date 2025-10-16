PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugen- bzw. Geschädigtenaufruf nach mehrf. Rotlichtverstößen und Verkehrsgefährdung bis hin zur Lebensgefahr

Saarbrücken (ots)

Am 16.10.2025 kam es ab 16:20 im Bereich von Saarbrücken, hier beginnend an der HEM Tankstelle / Gersweilerstraße, dann Mathiasstraße, Georg-Heckl-Straße und letztlich Saarbrücker Straße in Burbach FR Völklingen zu zahlreichen Rotlichtverstößen, Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit (möglicherweise bis 150 km/h innerorts), Überholmanövern bis hin zu Durchfahren von Baustellenbereichen, in denen Bauarbeiter bis zur Lebensgefahr gefährdet wurden. Laut Zeugenaussagen handelte es sich um einen Pkw mit französischem Kennzeichen, besetzt mit zwei Männern. Zeugen bzw. Geschädigte, die die Fahrmanöver beobachtet haben bzw. ausweichen mussten, um Kollisionen zu vermeiden, werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

