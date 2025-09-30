Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in Saarbrücken-Burbach

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am 30.09.25 ereignete sich gegen 07:42 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 51 in Saarbrücken Burbach im Bereich Matzenberg. Hierbei befuhr ein 59-jähriger Mann aus Völklingen mit seiner Mittelklasselimousine die Provinzialstraße in Fahrtrichtung Saarbrücken und beabsichtigte nach links in die Straße Matzenberg abzubiegen. Hierbei übersah er jedoch den 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades, welcher die Luisenthaler Straße in Fahrtrichtung Völklingen befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer von seinem Krad abgeworfen und kam wenige Meter hinter der Kollisionsstelle zum Liegen. Der 17-jährige erlitt schwere, zurzeit jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Saarbrücker Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Autofahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Zur Untersuchung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Für die Zeit der Unfallaufnahme, sowie der Erstellung des Gutachtens vor Ort, war die B 51 im Bereich der Einmündung Matzenberg für ca. anderthalb Stunden vollgesperrt. Neben zwei Einsatzkommandos der Polizei waren ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

