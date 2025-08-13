Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Saarbrücken - Burbach

Bilder der Täter veröffentlicht

Saarbrücken-Burbach (ots)

Bereits am 18.08.2024 kam es zu einem Raubüberfall auf ein Blumengeschäft in der Viktor-Teusch-Allee in 66115 Saarbrücken. Der erste Täter betritt das Geschäft, lädt eine Schusswaffe durch und zielt damit in der Folge auf die 58-jährige Geschädigte, die zur Tatzeit in dem Blumengeschäft arbeitet. Als die Geschädigte flüchten will, wird sie von einem zweiten Täter festgehalten und zurück in den Laden gezogen. Nur durch vehemente Gegenwehr gelingt es der Geschädigten sich loszureißen und aus dem Geschäft zu flüchten. In der Zwischenzeit begibt sich der erste Täter an die Kasse, öffnet diese und entnimmt das darin enthaltene Bargeld. Anschließend fliehen beide Täter fußläufig vom Tatort.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- ca. 20-25 Jahre - ca. 1.75m groß - weiße Sportschuhe mit dunklen Applikationen - dunkle Hose (möglicherweise Jogginghose) - dunkler Kapuzenpullover mit Kapuze über dem Kopf - schwarze Basecap mit rotem Logo - dunkle Handschuhe - augenscheinlich helle Haut - trägt Mundschutz

Täter 2:

- ca. 20-25 Jahre - ca. 1.75m groß - Weiße Sneaker - Schwarze augenscheinlich Jogginghose mit schwarzem Emblem in weißem Hintergrund auf dem linken Oberschenkel - Schwarzer Kapuzenpullover mit Kordeln an der Kapuze sowie Under Armour Emblem auf der Brust - trägt schwarze Basecap - trägt Handschuhe - trägt Mundschutz

Zeugen werden gebeten sich bei der PI - Saarbrücken Burbach unter 0681/97150 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

