Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall

Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe - wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Samstag, dem 16.11.2024, gegen 19:52 Uhr kam es in der Klausenerstraße in 66115 Saarbrücken zu einer räuberischen Erpressung, gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil von zwei Jugendlichen. Diese wurden von einer Personengruppe aufgefordert, Geld rauszugeben wobei der Forderung mit Gewalt in Form von Schlägen und Tritten Nachdruck verliehen wurde. Im Nachgang wurden von drei der Täter jeweils ein Phantombild erstellt.

