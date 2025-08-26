Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Bandenmäßiger Diebstahl im Wasgau-Mark in Gersweiler

Saarbrücken (ots)

Am 21.12.2024, gegen 17:50 Uhr, kam es zu einem Diebstahl im Wasgau-Markt in Saarbrücken-Gersweiler. Zwei männliche und eine weibliche Täterin betraten den Markt und luden Lebensmittel und Hygieneartikel im Gesamtwert von ca. 400 EUR in den Einkaufswagen. Während ein Täter die Kassiererin ablenkte, entwendeten die weiteren Täter den Einkauf mittels Einkaufswagen. In der Folge flüchteten alle Täter vermutlich mit einem braunen Citroen C5 mit den amtlichen Kennzeichen IGB-FG 9 in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndet nach den Personen, die auf den beiliegenden Fotos abgebildet sind. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach.

