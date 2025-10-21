Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Tankstelle

Rüthen-Oestereiden (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 20. Oktober, zwischen 3 Uhr und 03:10 Uhr, in eine Tankstelle in der Hauptstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter zunächst gewaltsam ein Fenster auf, um in die Tankstelle einzusteigen. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten den Verkaufsraum, entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld und eine noch unbekannte Anzahl an Tabakwaren und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell