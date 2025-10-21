Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwere Vergewaltigung in Soest - Tatverdächtiger festgenommen

Soest (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei im Kreis Soest

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19./20. Oktober 2025) kam es in einer leerstehenden Immobilie am Hammer Weg in Soest zu einem schweren Sexualdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wird ein 37-jähriger Algerier aus der ZUE Soest verdächtigt, eine 20-jährige Frau ohne festen Wohnsitz über einen längeren Zeitraum sexuell missbraucht und ihren Begleiter körperlich angegriffen zu haben.

Der Lebensgefährte der Geschädigten versuchte, in das Tatgeschehen einzugreifen, und wurde dabei vom Tatverdächtigen niedergeschlagen, so dass dieser ohne Bewusstsein war. Nach mehreren Stunden gelang es der Frau und dem Zeugen, die Örtlichkeit zu verlassen und die Polizei zu verständigen. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen.

Bei der Tat führte der Beschuldigte ein Messer mit sich. Die 20-jährige Frau und ihr Begleiter wurden medizinisch und psychologisch betreut.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde am gestrigen Montag (20. Oktober 2025) Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Aus Gründen des Opferschutzes werden derzeit keine weiteren Angaben zum Tathergang oder zu den beteiligten Personen gemacht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell