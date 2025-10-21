PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwere Vergewaltigung in Soest - Tatverdächtiger festgenommen

Soest (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei im Kreis Soest

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19./20. Oktober 2025) kam es in einer leerstehenden Immobilie am Hammer Weg in Soest zu einem schweren Sexualdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wird ein 37-jähriger Algerier aus der ZUE Soest verdächtigt, eine 20-jährige Frau ohne festen Wohnsitz über einen längeren Zeitraum sexuell missbraucht und ihren Begleiter körperlich angegriffen zu haben.

Der Lebensgefährte der Geschädigten versuchte, in das Tatgeschehen einzugreifen, und wurde dabei vom Tatverdächtigen niedergeschlagen, so dass dieser ohne Bewusstsein war. Nach mehreren Stunden gelang es der Frau und dem Zeugen, die Örtlichkeit zu verlassen und die Polizei zu verständigen. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen.

Bei der Tat führte der Beschuldigte ein Messer mit sich. Die 20-jährige Frau und ihr Begleiter wurden medizinisch und psychologisch betreut.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde am gestrigen Montag (20. Oktober 2025) Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Aus Gründen des Opferschutzes werden derzeit keine weiteren Angaben zum Tathergang oder zu den beteiligten Personen gemacht.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 08:47

    POL-SO: Hochwertige Werkzeuge in Schlückingen entwendet

    Wickede (ots) - Unbekannte hebelten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße "Auf der Kuckelburg" den Zugang zur Werkstatt auf. Aus einem Schrank wurden zwei Elektrowerkzeuge der Marke Milwaukee im Wert von einigen Tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei in Werl melden. Hinweise nimmt auch ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:24

    POL-SO: Randalierer war kaum zu bändigen.

    Soest (ots) - Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, zog ein 43-jähriger Soester randalierend durch die Nötten-Brüder-Wallstraße. Vier geparkte Pkw hatte er im Vorbeigehen mit einem Schlüssel zerkratzt und mehrere Blumenkübel umgetreten. Er konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei am Jakobitor angetroffen werden. Der unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stehende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren