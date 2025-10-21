POL-SO: Suche nach vermisster Person
Lippstadt-Benninghausen (ots)
Die Polizei sucht aktuell erneut nach dem Vermissten Fabian U. Herr U. ist seid dem 20.10.2025 um 19:50 Uhr aus dem LWL Wohnverbund in Lippstadt Benninghausen abgängig.
Herr U. wird wie folgt beschrieben:
- 1,78 m groß - 36 Jahre alt - sehr dünn - Glatze und Bart - Bekleidet mit dunkler Moncler Jacke mit Fell - schwarzer Pulli - dunkelblauer Cargohose
Trotz Suchmaßnahmen der Polizei bleibt Herr U. weiterhin vermisst.
Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Foto darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell