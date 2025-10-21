Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Suche nach vermisster Person

Lippstadt-Benninghausen (ots)

Die Polizei sucht aktuell erneut nach dem Vermissten Fabian U. Herr U. ist seid dem 20.10.2025 um 19:50 Uhr aus dem LWL Wohnverbund in Lippstadt Benninghausen abgängig.

Herr U. wird wie folgt beschrieben:

- 1,78 m groß - 36 Jahre alt - sehr dünn - Glatze und Bart - Bekleidet mit dunkler Moncler Jacke mit Fell - schwarzer Pulli - dunkelblauer Cargohose

Trotz Suchmaßnahmen der Polizei bleibt Herr U. weiterhin vermisst.

