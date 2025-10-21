PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Suche nach vermisster Person

Lippstadt-Benninghausen (ots)

Die Polizei sucht aktuell erneut nach dem Vermissten Fabian U. Herr U. ist seid dem 20.10.2025 um 19:50 Uhr aus dem LWL Wohnverbund in Lippstadt Benninghausen abgängig.

Herr U. wird wie folgt beschrieben:

   - 1,78 m groß
   - 36 Jahre alt
   - sehr dünn
   - Glatze und Bart
   - Bekleidet mit dunkler Moncler Jacke mit Fell
   - schwarzer Pulli
   - dunkelblauer Cargohose

Trotz Suchmaßnahmen der Polizei bleibt Herr U. weiterhin vermisst.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Foto darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

