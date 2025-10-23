PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Werl (ots)

Seit Mittwochnachmittag (22.10.2025) sucht die Polizei in Werl nach einem 22-jährigen Mann. Die Person befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation. Eine Eigengefährdung der Person kann darum nicht ausgeschlossen werden. Polizeiliche Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Person geführt.

Personenbeschreibung:

170 cm groß, schlanke Statur, blondes Haar mit Undercut-Frisur, schwarzes Shirt mit goldener Aufschrift "Guess", schwarze Jacke, schwarze Schuhe

Im Fahndungsportal der Polizei NRW wurde unter folgendem Link ein Lichtbild der Person veröffentlicht, das dort für Fahndungszwecke zum Download bereitsteht:

https://polizei.nrw/fahndung/184057

Wer die Person sieht oder Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-9100-2834 an die Polizeiwache Werl zu wenden oder den Notruf 110 zu wählen. (jk)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

