Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei Warstein zieht Bilanz nach Schwerpunkteinsatz - 35 Verkehrsverstöße festgestellt

Warstein (ots)

Die Einsatzkräfte der Polizeiwache Warstein haben am gestrigen Dienstag (21. Oktober 2025) einen Schwerpunkteinsatz im Bereich Warstein und Rüthen durchgeführt. Ziel der Maßnahme war die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch gezielte Kontrollen an verschiedenen Stellen in den Stadtgebieten.

Im Rahmen des Einsatzes wurden zahlreiche Verkehrskontrollen vorgenommen. Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamten 35 Verkehrsverstöße fest. Dabei handelte es sich unter anderem um Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstöße sowie das Missachten von Stoppschildern.

Darüber hinaus wurden mehrere Drogen- und Alkoholtests bei Verkehrsteilnehmenden durchgeführt - alle verliefen negativ.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass solche Schwerpunkteinsätze notwendig und sinnvoll sind. Nur durch regelmäßige und konsequente Kontrollen kann die Polizei dauerhaft zu mehr Sicherheit auf den Straßen beitragen. Entsprechende Maßnahmen werden daher auch in Zukunft fortgesetzt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

