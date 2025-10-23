PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch am Seidenstückerweg

Soest (ots)

Die dunkle Zeit zwischen dem 21.10.2025, 18 Uhr und 22.10.2025, 07 Uhr, nutzten Unbekannte aus und brachen in die Büroräume eines holzverarbeitenden Betriebes am Seidenstückerweg ein. Nachdem sie gewaltsam ein Fenster aufhebelten, durchwühlten sie sämtliche Räume auf der Suche nach Diebesgut. In einem Rollcontainer fanden sie eine Geldkassette, in der sich ein höherer, dreistelliger Bargeldbetrag befand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen während des Tatzeitraumes etwas aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000, oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
