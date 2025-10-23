POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Werl (ots)
Die letzte Nacht veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6143239) wird hiermit zurückgenommen.
Der Gesuchte konnte in Unna wohlbehalten angetroffen werden.
Die Medienvertreter werden gebeten, die Bilder des ehemaligen Vermissten zu löschen.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell