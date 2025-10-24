Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sturmschaden

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 23. Oktober 2025 um 17:40 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Straße Schwarze Heide alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Motorsäge zerkleinert. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. zweieinhalb Stunden beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell