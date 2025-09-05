Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verkehrsunfall in der "Spaeter Kurve" - Drei Verletzte

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Freitagmorgen um 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der "Späten Kurve" (Herdecker Bach / Hauptstraße / Ecke Hagener Straße) alarmiert.

Vor der Ampel in Fahrtrichtung Hagen kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt, eine davon mittelschwer.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und übernahm die Versorgung der Patienten bis zum Eintreffen der Rettungsmittel aus dem Stadtgebiet Witten. Unterstützt wurde sie durch einen zufällig vorbeikommenden Notfallsanitäter eines privaten Unternehmens, der mit einem EKG und personeller Hilfe die Erstversorgung ergänzte.

Nach Abschluss der medizinischen Maßnahmen wurden Trümmerteile von der Fahrbahn geräumt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Abschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell