Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Fahrradfahrer fährt Kind an und entfernt sich vom Unfallort - Polizei sucht Hinweise zum Unfallfahrer

Kaltenkirchen (ots)

Am Samstag (01.11.2025) ist es im Krückauring zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind und einem Fahrradfahrer gekommen, wobei sich der Junge leicht verletzte. Der Radfahrer fuhr weiter.

Der nachträglich zur Anzeige gebrachte Unfall soll sich nach Aussagen des 10-jährigen Jungen gegen 14:00 Uhr auf einem Verbindungsweg mittig zwischen den Wohnhäusern im Krückauring zugetragen haben. Demnach habe ein Mann, gekleidet mit dunkler Jacke, dunkler Mütze und einem Smartphone in der Hand, das zu Fuß gehende Kind übersehen und mit seinem Fahrrad angefahren.

Der 10-Jährige sei zu Boden gestürzt und habe hierbei leichte Verletzungen erlitten.

Weitere Hinweise zum Fahrradfahrer sind derzeit nicht bekannt.

Die Polizei Kaltenkirchen leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und möglicher Verkehrsunfallflucht ein. Im Rahmen der Unfallermittlungen bittet die Polizei um Hinweise zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Kind. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann weitere Angaben zum Unfallfahrer machen?

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04191 3088-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

  Druckversion
  PDF-Version
