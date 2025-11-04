Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen - Polizei sucht Opfer eines Körperverletzungsdeliktes

Appen (ots)

Bereits am 26.10.2025 (Sonntag) kam es um 01.55 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines Mannes bei einer Feier im Bürgerhaus. Die bisherigen Ermittlungen haben noch nicht dazu geführt, den Geschädigten der Straftat namhaft zu machen.

Zur Einsatzzeit wurden Einsatzkräfte zu einer Feierlichkeit ins Appener Bürgerhaus entsandt. Dort waren zwei Männer in Streit geraten. Während ein 22-jähriger Beschuldigter, ein polnischer Staatsbürger, namentlich feststeht, fehlen nach den bisher geführten Ermittlungen weiterhin die Personalien einer männlichen Person, die mit dem Beschuldigten in eine körperliche Auseinandersetzung verstrickt war.

Zur Beschreibung des vermutlichen Geschädigten konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er ungefähr 60 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein soll. Der Mann wurde weiter als dick beschrieben und soll einen Kurzhaarschnitt mit schwarzen Haaren tragen. Der Haarschnitt wurde als Igelfrisur mit Geheimratsecken beschrieben. Außerdem soll der Mann ein kariertes blaues Hemd getragen haben und in Begleitung einer Frau gewesen sein. Mit dieser verließ er vor Eintreffen der Polizei die Veranstaltung.

Die Ermittler beim Polizeirevier Wedel suchen nun den Mann und weitere Zeuginnen oder Zeugen, die sich unter der Rufnummer 04103-5018-0 melden mögen.

