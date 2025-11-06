Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Diverse Tabakwaren bei Einbruch in Supermarkt entwendet

Bad Bramstedt (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (05.11.2025) ist es bei einem Supermarkt in der Hamburger Straße zu einem Einbruch gekommen. Die unbekannten Täter entwendeten diverse Tabakwaren.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Bad Segeberg gelangten um 02:20 Uhr unbekannte Personen gewaltsam über das angrenzende Bäckereigeschäft in das Objekt und begaben sich zu dem im Supermarkt befindlichen Kiosk. Dort entnahmen die Täter diversen Tabakwaren aus den Regalen und verließen den Tatort vermutlich mit einem im Nahbereich abgestellten Fahrzeug.

Die Menge der entwendeten Gegenstände konnte bisher noch nicht genau benannt werden, der Gesamtwert der Tabakwaren dürfte sich nach vorläufigen Schätzungen jedoch auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag belaufen.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht Zeugen und bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der Rufnummer 04551 884-0.

Wer hat in der tatbetroffenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich des Gebäudekomplexes gesehen?

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell