POL-SE: Leezen - Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend (06.11.2025) drangen bisweilen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Leezen ein.

Die Tat ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 19:20 Uhr in der Straße Schiefer Berg. Dem Hauseigentümer fielen bei seiner Rückkehr zu seinem Haus mögliche Einbruchspuren auf. Des Weiteren konnte er noch verdächtige Geräusche aus seinem Garten wahrnehmen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen im Nahbereich des Tatorts führte jedoch nicht zur Ergreifung der Täter.

Bei der Inaugenscheinnahme des Tatortes konnten die Ermittler noch in der Nacht mehrere Einbruchspuren feststellen und mögliche Spuren sichern. Die Einbrecher verschafften sich vermutlich gewaltsam über eine Tür Zugang zum Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Angaben zu möglichem Stehlgut liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich zu melden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

