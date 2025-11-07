Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Lkw kippt um - 2 verletzte Personen

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 9:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bochumer Straße im Kreuzungsbereich mit der South-Kirkby-Straße. In einem Kurvenbereich war ein Lkw umgekippt. Dessen Ladung beschädigte mitunter einen entgegenkommenden Transporter.

Vor Ort wurden zwei Personen aus dem Lkw verletzt. Eine war zunächst noch im Fahrerhaus eingeschlossen; konnte aber schnell durch die Einsatzkräfte befreit werden. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt und leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Neben der Sicherstellung des Brandschutzes, wurde ausgetretener Dieselkraftstoff mit Bindemittel abgestreut.

Die Mulde des Lkw wurde durch einen Radlader des städtischen Bauhofs entleert, bevor der Lkw durch ein Fachunternehmen wieder aufgerichtet werden konnte.

Der Einsatz der Feuerwehr endete nach rund drei Stunden. Vor Ort waren 24 ehrenamtliche Feuerwehreinsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell