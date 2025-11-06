Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde gestern um 15:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Elberfelder Straße / Elfringhauser Straße in Herzkamp gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Mutter mit zwei Kindern in den Unfall verwickelt war. Bei dem Unfall wurde ein Kind und die Mutter leicht verletzt und vom Rettungsdienst mit dem zweiten Kind nach Wuppertal in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher, streuten auslaufende Betriebsmittel ab und schoben den verunfallten PKW an den Straßenrand. Der Einsatz dauerte eine Stunde und es waren 14 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle.

