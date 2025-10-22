Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Scheune abgebrannt - Kriminalpolizei ermittelt -#polsiwi
Freudenberg-Oberheuslingen (ots)
Am gestrigen Dienstagabend (21. Oktober) ist es zu einem Scheunenbrand im Freudenberger Ortsteil Oberheuslingen gekommen.
Dessen 75-jähriger Besitzer wurde kurz vor 22:00 Uhr durch Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht. Am Nachmittag hatte sich der 75-Jährige noch in der Scheune, die als Abstellort für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Arbeitsgeräte fungierte, aufgehalten und dort gearbeitet. Die alarmierte Feuerwehr konnte die in Vollbrand stehende Scheune löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden durch Dritte liegen derzeit nicht vor. Inwieweit der Betrieb eines Ofens ursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Schaden, auch durch die in Mitleidenschaft gezogenen Fahrzeuge und Gerätschaften, dürfte im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell