Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Garagenaufbruch E-Bike entwendet -#polsiwi

Siegen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (20.Oktober) in der Wetzlarer Straße in eine Garage eingebrochen und haben ein dort abgestelltes E-Bike geklaut.

Die Einbrecher hebelten das Garagentor gewaltsam auf. In der Garage stand ein graues E-Bike der Marke Focus (Typ Thron 6.8 Small Performance CX). Obwohl das Rad ebenfalls mit einem Faltschloss gesichert war, nahmen die Eindringlinge das Fahrzeug mit.

Die Siegener Kriminalpolizei (KK 5) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Einbruch beobachtet oder bereits vorher verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

