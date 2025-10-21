Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: "Dick aufgetragen" - Ladendieb hatte mehrere geklaute Kleidungsstücke an -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (20. Oktober) ist einem Ladendetektiv in der Siegener City Galerie ein Mann aufgefallen, der zuvor ein höherwertiges T-Shirt in einem Bekleidungsgeschäft geklaut hat.

Die hinzugerufene Polizei konnte bei der anschließenden Überprüfung des 40-jährigen Diebes feststellen, dass der Mann zudem noch eine Hose und ein Pullover anhatte, bei denen noch die Warensicherungen angebracht waren. Dafür hatte der 40-jährige Olper die Etiketten herausgerissen, so dass man nicht nachvollziehen kann, von wo das Diebesgut stammte (türkisfarbenen Pullover und hellblaue Jogginghose der Marke Kappa). Nach vagen Hinweisen könnten die Kleidungsstücke aus einem KiK-Markt in Drolshagen stammen.

Neben den Anziehsachen hatte der Mann außerdem noch Parfüm aus einer Drogerie in der City Galerie geklaut. Die Einsatzkräfte nahmen den 40-Jährigen mit zur Polizeiwache nach Siegen. Hier erhielt der Mann Ersatzkleidung, da er bis auf die geklauten Anziehsachen keine weitere Bekleidung dabeihatte.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der 40-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

