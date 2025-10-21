PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Bürogebäude in Niederschelden - #polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (20.10.2025) in eine Firma an der Maccostraße in Niederschelden eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten in Büroräume. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Hinweise zu einer möglichen Tatbeute liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit gesehen haben, um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 09:10

    POL-SI: Verkehrsunfall auf L717 fordert zwei Verletzte - #polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - In Bad Berleburg sind am Montagabend (20.10.2025) zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 18-Jähriger war gegen 20:00 Uhr mit seinem PKW auf der L717 in Richtung Diedenshausen unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Straßengraben und wurde schließlich wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Bei dem Unfall wurden ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:46

    POL-SI: Falscher Bankmitarbeiter ergaunert 3000 Euro - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

    Siegen-Trupbach (ots) - Am späten Freitagnachmittag (17.10.2025) ist eine ältere Dame Opfer eines betrügerischen Anrufes in Trupbach geworden. Der Frau, die in der Heldenbacher Straße in Trupbach wohnt, wurde am Telefon von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin vorgegaukelt, dass ihre EC-Karte eingezogen werden müsse. Daher werde ein junger Mann vorbeikommen, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren