Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Bürogebäude in Niederschelden - #polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (20.10.2025) in eine Firma an der Maccostraße in Niederschelden eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten in Büroräume. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Hinweise zu einer möglichen Tatbeute liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit gesehen haben, um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell