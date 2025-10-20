Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei hatte Raser im Visier - Verkehrsdienst kontrollierte auf der B54 in Burbach - #polsiwi

Burbach (ots)

Am Sonntag (19.10.2025) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Geschwindigkeitskontrollen auf der B54 in Burbach in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

Zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr wurden insgesamt knapp 1700 Fahrzeuge gemessen.

76 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer erhielten ein Verwarnungsgeld. Weitere 47 Verkehrssünder erhalten in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle, da ihre gefahrene Geschwindigkeit eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich zieht.

Negativer Spitzenreiter war ein BMW-Fahrer. Bei erlaubten 100 km/h war er mit 167 km/h unterwegs. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs erwartet ihn eine Strafe von mindestens 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und zwei Monaten Fahrverbot.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei abermals daraufhin, dass Geschwindigkeitsverstöße nach wie vor zu den Killern auf den Straßen zählen. Halten Sie sich an vorgeschriebene Geschwindigkeiten, damit Sie sicher im Straßenverkehr unterwegs sind.

