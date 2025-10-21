PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Verkehrsunfall auf L717 fordert zwei Verletzte - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In Bad Berleburg sind am Montagabend (20.10.2025) zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Ein 18-Jähriger war gegen 20:00 Uhr mit seinem PKW auf der L717 in Richtung Diedenshausen unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Straßengraben und wurde schließlich wieder auf die Fahrbahn geschleudert.

Bei dem Unfall wurden die beiden Beifahrer, ein 18-Jähriger und eine 16-Jährige, leicht verletzt. Sie begaben sich eigenständig zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

