PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Falscher Bankmitarbeiter ergaunert 3000 Euro - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen-Trupbach (ots)

Am späten Freitagnachmittag (17.10.2025) ist eine ältere Dame Opfer eines betrügerischen Anrufes in Trupbach geworden.

Der Frau, die in der Heldenbacher Straße in Trupbach wohnt, wurde am Telefon von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin vorgegaukelt, dass ihre EC-Karte eingezogen werden müsse. Daher werde ein junger Mann vorbeikommen, der ihre EC-Karte samt PIN in Empfang nehmen werde.

Gegen 17:00 Uhr kam der junge Mann schließlich wie angekündigt und nahm die EC-Karte mit PIN an sich.

Die Dame und eine Nachbarin, die den jungen Mann ebenfalls gesehen hat, beschrieben diesen wie folgt:

   - Männlich
   - Ca. 18-20 Jahre alt
   - Ca. 170 cm groß
   - Südländischer Phänotyp
   - Schlank
   - Schwarze kurze Haare
   - Oberlippenbart
   - Trug eine schwarze Jacke und bei der Abholung eine schwarzer 
     Kappe.

Gegen 17:55 Uhr wurde sodann mit der EC-Karte Geld im unteren vierstelligen Bereich in der Sparkasse in Seelbach abgehoben.

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Zeugen, die den jungen Mann entweder im Bereich der Heldenbacher Straße in Trupbach oder an oder in der Sparkasse in Seelbach gesehen haben, melden sich bitte unter der 0271/7099-0 bei der Polizei.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals eindringlich daraufhin, niemals persönliche Daten oder EC-Karten auszuhändigen. Seien Sie misstrauisch und beenden Sie das Gespräch frühzeitig.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:31

    POL-SI: Polizistin bei Angriff durch 22-Jährigen verletzt - #polsiwi

    Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (19.10.2025) sind Polizeibeamte zur Weißtalhalle nach Kaan-Marienborn alarmiert worden. Ein augenscheinlich alkoholisierter 22-Jähriger war gegen 01:00 Uhr vor Ort von einer Veranstaltung ausgeschlossen worden. Er verließ die Örtlichkeit jedoch nicht, sondern verhielt sich zunehmend aggressiver. Die ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:49

    POL-SI: 39-Jähriger flüchtet nach Unfall - Polizei trifft ihn kurz darauf an - #polsiwi

    Netphen (OT Afholderbach) (ots) - Am Freitagnachmittag (17.10.2025) ist ein 39-Jähriger auf der B62 bei Afholderbach mit seinem Motorrad verunglückt und anschließend geflüchtet. Der Mann befuhr gegen 15:45 Uhr die Straße von Netphen in Richtung Lützel. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, stürzte und kollidierte mit der Schutzplanke. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren